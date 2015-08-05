欧元债市：欧元区公债收益率跳升，美联储官员讲话重燃9月升息期望

路透伦敦8月5日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周三上升，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表的言论重燃美联储将在9月加息的期望。

在强于预期的美国服务业数据公布后，债市跌势加速。

油价连升第二日。近几周，油价大跌令投资人再度担心欧元区通胀前景，压低了公债收益率。

市场主要焦点仍在美联储政策前景。华尔街日报(WSJ)报导，美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，美国经济要“严重恶化”，他才会不支持9月加息。他的这番言论增强了9月加息的可能性。

外界认为，在美联储美国联邦公开市场委员会(FOMC)中，洛克哈特算是中间派，他是今年具有投票权的五位地方联储总裁之一。

美国此前一连串疲弱的经济数据，以及全球大宗商品的溃退令9月升息蒙上疑云，公债收益率因而承压。洛克哈特的言论亦令投资者在美国非农就业报告公布前锁定获利。

德国10年期公债收益率 跳升11个基点，至0.74%，从周二触及的两个月低点进一步反弹。欧元区其他评级较高公债收益率亦上涨7-11个基点。

“亚特兰大联储总裁洛克哈特的讲话措辞强硬，这是德债遭抛的原因，可能还有一些技术性修正，因为过去几周德债表现相当好，”Natixis策略师Cyril Regnat称。

“尽管人们都在关注美联储，但明天英国央行亦将公布会议结果，这是全球主要央行中亦将升息的一个，如果英央行公布的通胀报告强硬，对于欧洲公债可能是个风险。”

英国央行周四将举行货币政策会议，同日将发布8月通胀报告、季度经济预估和会议记录，预计将显示至少部分委员投票支持本月升息。(完)

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