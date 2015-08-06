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债券 | 2015年 8月 6日 星期四 16:01 BJT

欧元债市：收益率企稳，昨日受英美利率动向影响骤升

尽管英国通胀水平位于零，但在该行九位利率决策委员中至少有两位可能已产生了如下判断，即在经济经历了两年的强劲增长后，加息时间已至，该为英国经济断奶了。

10年期德债收益率 持平，报0.74%，周三上涨15个基点，主要受亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特的讲话推动。洛克哈特表示，除非美国经济“严重恶化”，他才不会投票支持9月升息。

“昨天的强劲卖压暗示，明天非农数据公布前市场进行盘整，”Bayerische Landesbank的资深分析师Norbert Wuthe表示。他并称，英国央行的报告也可能对德国市场产生影响。

多数欧元区国家公债收益率近持平。西班牙10年期公债收益率 报1.96%，意大利10年期公债收益率 报1.89%，葡萄牙10年期公债收益率 报2.48%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉/李春喜 审校 张明钧/艾茂林)

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