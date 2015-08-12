欧元债市：两年期德债收益率触及纪录低点，人民币汇率大跌引避险风潮

* 人民币连续第二天大跌

* 引发全球经济成长和通缩忧虑

* 对美国短期内升息的预期降温

路透伦敦8月12日 - 德国两年期公债收益率周三跌至纪录低位，中国今日连续第二天令人民币大幅度贬值，引发了对于全球增长的担忧。

投资者纷纷向高评级的德国和美国公债寻求避险，因大宗商品价格的下跌也引发新的通缩担忧，并且对美联储近期将加息的预期减弱。

“我们看到全球性的避险活动，对中国的担忧令通胀前景蒙阴，导致市场重新评估美联储9月加息的可能，”德国商业银行策略师David Schnautz说。

据路透数据，德国两年期公债收益率 跌至纪录低点负0.288%，之后小幅回升至负0.28%，而美国两年期公债收益率 则触及一个月低点0.62%。

10年期德债收益率 大致持稳在0.63%，其他欧元区可比公债走势类似。

人民币兑美元即期 周三收盘续挫1%至三年低位，尽管中间价续贬千点推低即期盘中大跌，但央行自6.43价位起持续入市干预，推动即期尾盘快速反弹。客盘购汇、投机盘叠加倒量因素，令今日成交量创出天量。

较低评等的西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率升3-8个基点，因投资人厌恶风险。