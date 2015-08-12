欧元债市：两年期德债收益率触及纪录低点，人民币汇率大跌引避险风潮

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 人民币连续第二天大跌
* 引发全球经济成长和通缩忧虑
* 对美国短期内升息的预期降温
路透伦敦8月12日 - 德国两年期公债收益率周三跌至纪录低位，中国今日连续第二天令人民币大幅度贬值，引发了对于全球增长的担忧。
投资者纷纷向高评级的德国和美国公债寻求避险，因大宗商品价格的下跌也引发新的通缩担忧，并且对美联储近期将加息的预期减弱。
“我们看到全球性的避险活动，对中国的担忧令通胀前景蒙阴，导致市场重新评估美联储9月加息的可能，”德国商业银行策略师David Schnautz说。
据路透数据，德国两年期公债收益率 跌至纪录低点负0.288%，之后小幅回升至负0.28%，而美国两年期公债收益率 则触及一个月低点0.62%。
10年期德债收益率 大致持稳在0.63%，其他欧元区可比公债走势类似。
人民币兑美元即期 周三收盘续挫1%至三年低位，尽管中间价续贬千点推低即期盘中大跌，但央行自6.43价位起持续入市干预，推动即期尾盘快速反弹。客盘购汇、投机盘叠加倒量因素，令今日成交量创出天量。
较低评等的西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率升3-8个基点，因投资人厌恶风险。
希腊公债收益率 在周二大跌后回稳。希腊同国际债权人达成第三轮救助协议，令希腊公债收益率周二骤降。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选