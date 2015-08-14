欧元债市：欧元区公债收益率上涨，此前美国公布强劲的经济数据

路透伦敦8月14日 - 欧元区公债收益率周五大多上涨，此前美国公布了强劲的工业和生产者物价数据，这可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)早至9月就开始升息。

美国公布的7月生产者物价指数(PPI)连升第三个月，显示油价下挫对通胀的拖累正在减轻，而工业生产录得八个月最快速度上升。

低评级欧元区公债收益率稍早一度下滑，因希腊议员投票支持新的救助协议，且欧元区经济成长数据疲弱，料欧洲央行仍有压力需要向经济挹注更多刺激措施。但之后这些公债收益率扭转跌势，跟随高评等欧元区公债和美债在美国公布数据后的走势。

德国10年期公债 升2.5个基点，报0.66%，意大利和葡萄牙公债收益率也上涨。

尽管有迹象显示美国可能接近约十年来首次升息，这会给欧元区长债带来一些升压，但许多市场人士预计，欧洲央行持续的量化宽松政策会抑制走势，而且预计美联储也只会逐步升息。

欧盟统计局周五公布的数据显示，欧元区经济第二季增速慢于预期。第二季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.3%，不及预期的0.4%，较上年同期增长1.2%。

西班牙公债表现不及其他欧元区公债，10年期公债收益率升6个基点，报2.022%，此前西班牙证实下周将按计划发售债券。

希腊10年期公债收益率 逆市下滑53个基点，至9.61%的五个月低点。在经历了议会讨论后，希腊总理齐普拉斯为该国约850亿欧元的第三笔救助计划锁定了足够的支持。欧元区财长还需批准这项协议，根据协议条款，将在希腊8月20日偿还欧洲央行32亿欧元借款之前发救助。(完)

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