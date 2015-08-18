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债券 | 2015年 8月 18日 星期二 16:19 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率下滑，因油价下跌增强低通胀担忧

美国将在周三公布7月通胀数据和美联储最近一次会议的记录，会议记录可能暗示联储近期可能升息，因此许多投资者选择场边观望。

欧元区通胀前景同样低迷，使欧洲央行要承担进一步刺激经济的责任。

德国10年期公债收益率 跌1个基点，报0.62%，其他公债收益率多为持平或略微下跌。

“德债收益率下跌可能也是因为本周一开始油价继续大跌，”DZ Bank策略师Daniel Lenz表示。

“美国公布通胀数据和美联储会议记录前，投资者今天可能不愿出手。”

希腊公债早盘表现最好，10年期公债收益率 跌2基点，报9.14%，国际债权人正在对新一轮860亿欧元救助计划做出最后修改。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉/李春喜 审校 张涛/孙茉莉)

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