欧元债市：欧元区公债收益率下滑，因油价下跌增强低通胀担忧

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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美国将在周三公布7月通胀数据和美联储最近一次会议的记录，会议记录可能暗示联储近期可能升息，因此许多投资者选择场边观望。
欧元区通胀前景同样低迷，使欧洲央行要承担进一步刺激经济的责任。
德国10年期公债收益率 跌1个基点，报0.62%，其他公债收益率多为持平或略微下跌。
“德债收益率下跌可能也是因为本周一开始油价继续大跌，”DZ Bank策略师Daniel Lenz表示。
“美国公布通胀数据和美联储会议记录前，投资者今天可能不愿出手。”
希腊公债早盘表现最好，10年期公债收益率 跌2基点，报9.14%，国际债权人正在对新一轮860亿欧元救助计划做出最后修改。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉/李春喜 审校 张涛/孙茉莉)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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