欧元债市：欧元区公债收益率走低，受累于油价重挫和美联储担忧通胀

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透伦敦8月20日 - 欧元区公债收益率周四走低，因油价重挫推低通胀预期，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新会议记录显示，决策者仍对10年来首次升息感到信心不足。
油价走低，逼近2009年全球金融危机以来的最低水平，因投资者押注欧元区一年后会再度滑入通缩。
美联储决策者称，消费者物价上涨缓慢，全球经济疲弱，加之中国成长逐步放缓等因素构成的风险过大，使其无法做出升息承诺。
与此同时，欧洲的分析师和投资者认为，这些因素甚至可能迫使欧洲央行延长1万亿欧元购债计划的执行期限。该计划原定于2016年9月结束。
“商品价格持续走疲压制了升息的可能性和幅度，并增加了犯政策错误的机率，”摩根士丹利策略师Anthony O'Brien表示。
“这推低公债收益率，且公债价格涨势看似将持续下去。”
德国10年期公债 收益率下跌6个基点，至一周低位0.57%。
美国公债收益率 也大跌，自周三美联储会议记录公布后，已累积下跌约10个基点。
“昨晚公布的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录支持了9月升息障碍尚未被清除的观点，至少通胀方面是如此，”德国商业银行的策略师Rainer Guntermann。
美国原油价格周四跌至近40美元的2009年以来最低，因北美和中东供应增加，使原油库存触及创纪录水平。
绝大多数欧元区公债收益率今日均走低，只有希腊和葡萄牙公债收益率逆势上行。希腊两年期公债收益率 急升32个基点，至11.69%。
策略师称，希腊公债表现落后是因为，尽管该国达成了数百亿欧元的救助计划，但仍可能在未来数月提前举行大选。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。