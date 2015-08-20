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债券 | 2015年 8月 20日 星期四 22:50 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率走低，受累于油价重挫和美联储担忧通胀

路透伦敦8月20日 - 欧元区公债收益率周四走低，因油价重挫推低通胀预期，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新会议记录显示，决策者仍对10年来首次升息感到信心不足。

油价走低，逼近2009年全球金融危机以来的最低水平，因投资者押注欧元区一年后会再度滑入通缩。

美联储决策者称，消费者物价上涨缓慢，全球经济疲弱，加之中国成长逐步放缓等因素构成的风险过大，使其无法做出升息承诺。

与此同时，欧洲的分析师和投资者认为，这些因素甚至可能迫使欧洲央行延长1万亿欧元购债计划的执行期限。该计划原定于2016年9月结束。

“商品价格持续走疲压制了升息的可能性和幅度，并增加了犯政策错误的机率，”摩根士丹利策略师Anthony O'Brien表示。

“这推低公债收益率，且公债价格涨势看似将持续下去。”

德国10年期公债 收益率下跌6个基点，至一周低位0.57%。

美国公债收益率 也大跌，自周三美联储会议记录公布后，已累积下跌约10个基点。

“昨晚公布的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录支持了9月升息障碍尚未被清除的观点，至少通胀方面是如此，”德国商业银行的策略师Rainer Guntermann。

美国原油价格周四跌至近40美元的2009年以来最低，因北美和中东供应增加，使原油库存触及创纪录水平。

绝大多数欧元区公债收益率今日均走低，只有希腊和葡萄牙公债收益率逆势上行。希腊两年期公债收益率 急升32个基点，至11.69%。

策略师称，希腊公债表现落后是因为，尽管该国达成了数百亿欧元的救助计划，但仍可能在未来数月提前举行大选。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 利棣儿)

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