更正-欧元债市：南欧国家公债收益率下跌，因选举风险减弱

(更正：因译文有误，内文倒数第二段应为西班牙10年期公债收益率“从近两个月最低水平反弹至1.90%”，非“反弹至近两个月最低水平，报1.90%”，意大利公债收益率“跌至1.73%，从5月中以来最低水平反弹”，非“一度反弹至5月中以来最低水平”。)

路透伦敦9月30日 - 西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率周三触至少六周来最低水平，因投资者认为南欧国家选举没有带来重大政策变化。

希腊的大选没有产生预期中的少数派政府，齐普拉斯(Alexis Tsipras)再任希腊总理，并获准进行欧盟提出的改革。

在西班牙加泰罗尼亚地区选举中，主张该地区从西班牙独立的政党获得议会多数议席，但没能实现获准推进分离的目标。同时，市场对欧元区通胀率为负的消息视而不见。

葡萄牙周日将进行议会选举，据上周的调查，中右翼执政联盟料获得比反对派更多的席位，但可能无法达到绝对多数。

“最新的民调显示葡萄牙政治将维持现状，这对公债提供了支撑。”RIA Capital Markets公债策略师Nick Stamenkovic在路透全球市场论坛(Reuters Global Markets Forum)上讲话称。

他称，“葡萄牙跟随西班牙的脚步，采取了一系列财政和结构改革，意大利终于也开始采取措施，但将是一个缓慢的过程。”

他预计第四季这些国家的公债会比评级高的德国公债表现好，特别是如果欧洲央行扩大其公债购买刺激计划。

葡萄牙10年期公债收益率 跌至8月中以来的最低水平，报2.42%。西班牙10年期公债 收益率从近两个月最低水平反弹至1.90%。意大利10年期公债 收益率跌至1.73%，从5月中以来最低水平反弹。

这些公债收益率今日跌幅介乎1-2.5个基点。评级较低公债表现好于德国公债 ，后者收益率持平于0.59%。（完）

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