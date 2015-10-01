欧元债市：西班牙公债收益率触四个月低位，此前标售需求强劲

路透伦敦10月1日 - 西班牙公债收益率(殖利率)周四触四个月低位，此前的公债标售需求强劲，因加泰罗尼亚地区选举没有产生可明显推进该地区从西班牙独立的结果。

欧元区其它公债收益率全线下跌，因经济增长前景低迷，9月的通胀数据疲弱。欧洲和美国股市也下跌。

西班牙周四发售了40亿欧元2018年、2020年和2025年到期债券，在其融资目标35-45亿欧元之内。收益率低于上次标售时水准及投标倍数上升，表明需求强劲。

尽管分离主义党派上周赢得了该地区议会的多数席位，但分析师表示其47.8%的得票率还不足以推动独立。

“市场对加泰罗尼亚选举结果感到安心。”Natixis固定收益策略师Cyril Regnat称。

西班牙2015年出售1,420亿欧元中长期债务的目标目前已经完成85%。

西班牙10年期公债收益率 下跌7个基点，至四个月低位，报1.822%。本周以来该收益率下降了约15个基点，是对选举结果做出反应。

其它欧元区国家公债收益率下跌，此前公布的全球制造业活动数据均低迷。

德国10年期公债收益率 下跌4个基点至0.55%，过去一个月累计下滑了约20个基点。(完)

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