欧元债市：德债收益率挫至四个月低点，因美国就业数据不佳令欧央行承压

路透伦敦10月2日 - 德国公债收益率周五跌至四个月低点，此前美国公布的就业报告弱于预期，令欧洲央行需要扩大其公债购买刺激计划的压力加重。

美国劳工部周五公布，9月非农就业岗位增长142,000个，8月数据大幅下修至增长136,000个岗位。

这两个月的就业增长创下一年多以来最低，这令人怀疑美国经济是否足够强劲，使美联储可以在年底前升息。

美国经济前景不佳加重了对中国经济疲弱的担忧，对欧元区这一主要经济体的经济前景也产生疑虑。

尽管欧洲央行购买规模达万亿欧元公债的量化宽松计划已经实行近七个月，欧元区的通胀率仍在零以下。美国就业数据公布后，欧元兑美元 涨逾1%，进一步弱化了价格上涨前景。

判断市场长期通胀预期的主要指标－五年、五年远期损益平衡通胀率 处于量化宽松计划实施前的低位。该指标也被欧洲央行密切关注。

对欧洲央行将在未来几个月宣布扩大量化宽松计划的预期在近几周得到强化，美国最新的就业报告很可能令欧洲央行对此举动的讨论白热化。

德国10年期公债收益率 跌至0.503%，美国数据公布前约为0.57%，当日下跌4个基点，跌幅明显小于美国10年期公债收益率 ，后者跌12个基点，收益率报1.92%。

大部分欧元区公债收益率亦下跌，葡萄牙10年期公债收益率 下跌7个基点，报2.29%，表明市场对将于周日举行的大选不会改变改革进程有信心。(完)

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