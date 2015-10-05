欧元债市：南欧公债跑赢，因葡萄牙选举和西班牙债信评级被上调

路透伦敦10月5日 - 南欧国家公债周一表现好于其他欧元区国家公债，因此前葡萄牙大选中中右翼执政联盟取得胜利，以及标准普尔将西班牙债信评级上调一个级距。

西班牙、葡萄牙和同样是较低评级的意大利公债收益率持稳，此前触五个月低位；欧元区国家公债收益率大多上涨，因投资者预计全球货币政策将保持宽松，资金倾向于股票市场。

葡萄牙大选中，科埃略(Pedro Passos Coelho)领导的执政联盟赢得了38.5%的选票，而社会党候选人科斯塔(Antonio Costa)获得32.4%。

“与以前的唯一不同是，政府未能在议会取得明显多数优势，这意味着政府可能会更不稳定，”法国巴黎银行的利率策略师Patrick Jack说。“但重点是这不会改变经济政策。”

葡萄牙公债收益率 涨0.2个基点，报2.32%，开盘一度跌至2.269%的五个月低位，之后跟随大部分其他欧元区公债收益率上涨。

德国10年期公债收益率 涨4.5个基点至0.56%。大部分其他高评级公债收益率均上涨4-5个基点，因投资者倾向股票等更有风险的资产，上周五美国公布疲弱的就业数据将美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的预期推后至2016年初。

低评级欧元区公债也受益于欧洲央行为提振通胀率而将很快扩大其万亿欧元公债购买计划的预期。

标准普尔将西班牙债信评级上调一个级距至BBB+，称该国经济好转，将有益于其公共财政，并欢迎该国就业市场改革 。西班牙10年期公债收益率 随后触1.75%的五个月低点，尾盘该收益率持稳于1.79%。

意大利10年期公债收益率 跟随西班牙公债走势，跌至1.609%的五个月低位，后持稳于1.65%。(完)

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