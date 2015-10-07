欧元债市：德债收益率下滑压制了对10年期德债标售买需

路透伦敦/柏林10月7日 - 德国公债收益率(殖利率)下降压制了投资者对周三德国10年期公债标售的兴趣，令德国公债标售第三次出现投标未足额的情况。

德国标售40亿欧元10年期公债，投标额仅为37亿欧元，最后售出32.5亿欧元。

二级市场上，作为欧元区借贷成本指标的10年期德债收益率 上涨1个基点，报0.61%。

“在这种收益率水平附近，投资者没有准备大举增加敞口，因欧元区经济仍有较强的韧性，”RIA Capital Markets公债策略师Nick Stamenkovic称，“公债标售需求不振，未能给10年期德债提供支撑。”

今日的公债标售结果不足为奇，并未引起对政府自身融资能力的担忧，但分析师通常会将此视为一个很有用的反应投资者需求的事件。

自上月10年期公债标售后，二级市场上德债收益率下降了约10个基点。

多数欧元区政府公债收益率涨1-2个基点，追随全球股市和油价上涨走势，对美联储升息的预期降低，支撑了对风险较高资产的买需。

意大利标售35亿欧元2026年到期的通膨保值公债，吸引了93亿欧元的投标。(完)

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