欧元债市：德债收益率下滑压制了对10年期德债标售买需

美国经济：前景不确定性跟以往基本相同--旧金山联储总裁威廉姆斯
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透伦敦/柏林10月7日 - 德国公债收益率(殖利率)下降压制了投资者对周三德国10年期公债标售的兴趣，令德国公债标售第三次出现投标未足额的情况。
德国标售40亿欧元10年期公债，投标额仅为37亿欧元，最后售出32.5亿欧元。
二级市场上，作为欧元区借贷成本指标的10年期德债收益率 上涨1个基点，报0.61%。
“在这种收益率水平附近，投资者没有准备大举增加敞口，因欧元区经济仍有较强的韧性，”RIA Capital Markets公债策略师Nick Stamenkovic称，“公债标售需求不振，未能给10年期德债提供支撑。”
今日的公债标售结果不足为奇，并未引起对政府自身融资能力的担忧，但分析师通常会将此视为一个很有用的反应投资者需求的事件。
自上月10年期公债标售后，二级市场上德债收益率下降了约10个基点。
多数欧元区政府公债收益率涨1-2个基点，追随全球股市和油价上涨走势，对美联储升息的预期降低，支撑了对风险较高资产的买需。
意大利标售35亿欧元2026年到期的通膨保值公债，吸引了93亿欧元的投标。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘静；审校 母红)
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透上海1月20日 - 中国股市沪综指周四收跌0.38%。沪深证交所融资融券余额当日减 少20.5亿元人民币，连续第八日下跌；两市两融余额为8,960亿元，创逾三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2 8,980.5 -31.9 3,113.01 1/17 5,188.7 3,823.7 9,01
路透上海1月20日 - 中国青岛银行、厦门国际银行等公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有261家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模126,980亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-