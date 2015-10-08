欧元债市：爱尔兰公债收益率下跌，此前进行了年内最后一次标售

路透伦敦10月8日 - 爱尔兰公债收益率(殖利率)周四下跌，此前该国进行了今年最后一次公债标售，该国2016年的融资需求全部得到满足。

在欧洲债务危机顶峰时期，爱尔兰被金融市场拒之门外，只得求助于纾困。经过一系列的改革，爱尔兰已经成为欧洲增长最强劲的经济体之一。该国的公债收益率目前介于德国和西班牙之间。

爱尔兰标售10亿欧元的15年期公债，得标利率为1.65%，低于9月标售的1.8%，投标倍数为2.3。

此次长债标售结果进一步突显出该国近年来取得的进展。爱尔兰政府本周稍早将2016年经济增长预估从3.8%上调至4.2%，将2017年经济增长预估从3.2%上调至3.5%。

“这绝对是一次好的标售，爱尔兰将成为欧洲经济增长最快的国家，在债务与GDP比率方面，会有很大的改观，”Sunrise Brokers的一位分析师称。

分析师称，目前没有任何一个欧元区主要经济体的现金状况能强于爱尔兰。

爱尔兰10年期公债收益率 周四下跌2个基点至1.2%，尽管面临供应压力，但走势仍与多数欧元区成员国公债保持一致。在2011年时，爱尔兰10年期公债收益率在15%以上。

意大利和西班牙10年期公债收益率 报1.7%-1.8%，均高于爱尔兰15年期公债标售的得标利率。意大利和西班牙10年期公债收益率在危机时期高达7-8%。

受收益率绝对值较低、全球增长和通胀前景疲软以及央行购债等影响，欧洲各地最近几周的10年期以上公债标售情况都不佳。

但由于这是爱尔兰今年最后一次公债标售，从技术的角度来看，这帮助了爱尔兰的此次标售，因为部分初级市场交易商必须达到公债标售参与目标。

欧洲央行公布的9月政策会议纪录几乎没有对市场造成影响。根据欧洲央行(ECB)周四公布的会议记录，央行决策者们被告知，中国等新兴市场的不确定性可能放缓欧元区经济增长，不过现在评估这个影响有多严重还有些过早。

德国10年期公债收益率 跌2个基点，报0.58%。(完)

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