欧元债市：德债收益率上涨，美联储不急于升息提振股市

路透伦敦10月9日 - 德国公债收益率(殖利率)周五上涨，美联储的会议记录暗示不急于升息后，投资者倾向于买入股票。

全球股市上涨反映出市场的风险意愿增强。大宗商品和能源价格反弹帮助欧元区公债收益率上涨。

美联储公布的9月会议记录显示，经济表现已接近允许升息的状态，不过决策者希望看到更加明确的证据，说明全球经济放缓没有让美国经济脱离正轨。

欧洲央行公布9月2-3日政策会议记录显示，决策者警惕新兴市场风险。过去一个月，市场对欧洲央行刺激计划延长的预期升温。

尽管宽松货币政策往往会支撑公债价格，但自6月以来指标德债收益率跌破0.5%的情况只在上周出现过一次，且只持续了几个小时。

“过去经常看到德国10年期公债在接近50个基点水准时，不少投资者说，‘这个价位是不可持续的’，我们不会在这个价位买进，”DZ Bank利率策略师Christian Lenk称。

公债市场的许多人仍保持谨慎，因在5月通胀短暂上涨时德国公债收益率从近零水准快速反弹，给投资者造成了损失。

德国10年期公债收益率 涨2.5个基点报0.61%，过去一周升约10个基点，期间经济数据不及预期，增强了央行将祭出更多宽松货币政策措施的可能性。

分析师称，考虑到新兴市场下滑带来的风险，以及可能实行更宽松的货币政策，公债收益率上行空间有限。

“就像昨天欧洲央行会议记录提醒我们的那样，欧洲央行仍倾向于进一步放宽政策，这让债券收益率面临更大下行风险，”北欧联合银行(Nordea)首席策略师Jan von Gerich称。

德国、荷兰、法国、意大利和西班牙计划下周发行公债。(完)

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