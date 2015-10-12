欧元债市：德债收益率狭窄区间波动，欧美央行官员讲话突显政策前景背离

路透伦敦10月12日 - 德国公债收益率(殖利率)周一微跌，央行官员们的讲话暗示，美国和欧洲今年稍晚的货币政策仍可能背离，投资者未能确定债市后市走势。

欧洲央行总裁德拉吉称，准备调整万亿欧元购债计划的规模、构成和期限。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员讲话暗示，即便9月就业数据走软，美国今年仍可能升息。

投资人担心，若美联储在2015年升息，将打击正在走下坡的新兴市场，而可能拖慢全球经济，一些人也担心，欧洲央行的第二回合刺激方案，效果可能不如第一回合。

全球主要央行政策路径及其影响的不确定性，还有市场传闻称日本将采取更宽松政策，而英国将收紧货币政策，这些令债市投资人无法确定全球公债收益率展望。

这不确定性使银行对债市未来表现的看法不一致。汇丰控股预计，明年德债收益率将为0.2%，而瑞银预计明年德债收益率可能触及2.0%。

过去三周来，10年期德国公债收益率 大致陷于0.50-0.65%区间，周一下跌4个基点，报0.58%。美国债市因假日休市，市场交投清淡。

“很可能又会再一次推出货币刺激措施，特别是欧元区或日本，而且可能只会短暂提振投资人信心，”Carmignac董事总经理Didier Saint-Georges称。

大部分欧元区政府公债收益率周一微跌，葡萄牙公债收益率逆势上扬，因该国10月4日大选没能选出多数派政府后在组建政府方面陷入僵局。10年期公债收益率 升3个基点，报2.45%。(完)

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