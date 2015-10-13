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债券 | 2015年 10月 13日 星期二 17:01 BJT

欧元债市：德国公债收益率下降，关注大众丑闻后首次ZEW景气数据

分析师们表示，欧元区经济引擎--德国增长放缓的迹象或增加欧洲央行扩大刺激政策的机率。

德国10年期公债收益率 下跌1个基点，触及一周低点0.57%。

欧洲股市 早盘跌1.1%。

“若干因素利好德债。最近经济数据疲弱，我们预期还会保持疲弱，这对德债利好，”KBC利率策略师Piet Lammens表示。

葡萄牙10年期公债收益率 跌2.1个基点，报2.42%，回吐周一录得的类似涨幅。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 郑茵/李春喜; 审校 蔡美珍/高琦)

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