欧元债市：德国公债收益率下降，关注大众丑闻后首次ZEW景气数据

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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分析师们表示，欧元区经济引擎--德国增长放缓的迹象或增加欧洲央行扩大刺激政策的机率。
德国10年期公债收益率 下跌1个基点，触及一周低点0.57%。
欧洲股市 早盘跌1.1%。
“若干因素利好德债。最近经济数据疲弱，我们预期还会保持疲弱，这对德债利好，”KBC利率策略师Piet Lammens表示。
葡萄牙10年期公债收益率 跌2.1个基点，报2.42%，回吐周一录得的类似涨幅。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 郑茵/李春喜; 审校 蔡美珍/高琦)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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