欧元债市：葡萄牙公债收益率下降，因组建联合政府的传言甚嚣尘上

路透伦敦10月13日 - 葡萄牙公债收益率(殖利率)周二下降，回吐了10月4日大选中没能选出多数派政党以来录得的部分涨幅，这是市场相对平静的信号，因出现了不同的联合政府组建方案。

葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)所属的中右阵营在大选中胜出，但失去了议会中的多数席位，这为社会党和共产党联合组建左翼政府创造了可能性。

社会党领袖Antonio Costa称，该党比中右阵营更可能组建一个稳定的政府，此前两个极左政党不再反对葡萄牙做出的遵守欧盟削减预算赤字规定的承诺。

周二的一份民调显示，大部分葡萄牙人认为不可能组建左翼联合政府。

葡萄牙10年期公债 表现好于其它欧元区公债，收益率下跌2个基点，报2.42%，大选后曾上涨约10个基点。

德国10年期公债收益率 上涨1个基点，报0.59%。此前公布的德国10月ZEW景气判断指数从9月时的12.1大幅降至1.9。ZEW称，受累于大众汽车 尾气排放丑闻以及新兴市场经济放缓。

德国最近几周经济数据逊于预期，包括8月工业生产，暗示德国经济可能正在失去动能。分析师们表示，欧元区经济引擎--德国增长放缓的迹象或增加欧洲央行扩大刺激政策的机率。

意大利周二标售了70亿欧元三年、七年和15年期公债。七年和15年公债得标利率低于最近一次标售，因欧洲央行明年可能进一步扩大公债购买计划规模支撑欧元区公债。(完)

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