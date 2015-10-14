欧元债市：葡萄牙公债收益率上涨，组建联合政府谈判破裂带来政治不确定性

路透伦敦10月14日 - 葡萄牙公债收益率（殖利率）周三上扬，与欧元区债市整体涨势背离，葡萄牙大选结束10天后政党仍不能就组建政府达成一致带来政治不确定性。

葡萄牙中右阵营在10月4日大选中胜出，但未获得议会中的多数席位，与主要反对党社会党的谈判周二晚些时候破裂。

葡萄牙的金融市场承压，政府公债收益率自大选后已经升13个基点至三周高位，股市在过去的一周因政治风险增加而下跌近4%。

但市场波动有限，公债收益率受到欧洲央行资产购买计划的支撑。

葡萄牙股市是周三欧洲唯一上涨的股市。

葡萄牙标售了9.5亿欧元10年期公债和3.5亿欧元22年期公债，投标金额足够满足标售需求。10年期公债得标利率为2.3975%，高于2月份标售时的2.04%。2037年到期的公债得标利率为3.2336%，低于7月份标售时的3.534%。

葡萄牙10年期公债收益率上涨3个基点，至2.45%，表现微逊于欧元区其他国家公债，策略师称，主要因为公债标售和政治忧虑。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价