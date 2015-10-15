欧元债市：德债收益率盘旋两周低点附近，欧央行决策者暗示更宽松政策

* 欧洲央行决策者暗示采取更宽松政策

* 尽管美国通胀率高于预期，但德债仍然上涨

* 葡萄牙公债受政治不确定性拖累走低

路透伦敦10月15日 - 德国公债收益率(殖利率)周四守在两周低点附近，受累于欧洲央行将采取更宽松政策预期，尽管美国核心通胀率高于预期。

欧洲央行管委、奥地利央行总裁诺沃特尼称，欧元区需要采取更多措施来刺激消费者物价，包括结构性改革和提振需求。

他的讲话强化了日益增长的欧洲央行将扩大其万亿欧元公债购买计划的预期，压低了欧元，将德债收益率 推低至0.528%的两周低点。

收益率在美国公布核心通胀率数据后短暂上涨，数据显示，截至9月的过去一年中美国核心通胀率涨幅为2014年7月以来最大，这支持了美国升息的预期。

但市场焦点很快转至欧洲放宽货币政策的可能性。1445 GMT，德国10年期公债收益率 涨1个基点，报0.55%，美国10年期公债收益率 涨4个基点，报2.03%。

“诺沃特尼的讲话令德债抵住了美国数据带来的压力，”Credit Agricole全球固定收益策略负责人David Keeble称。

欧元区货币市场走势也暗示，欧洲央行未来一年调降存款利率的可能性约为50%，尽管欧洲央行总裁德拉吉在一年前表示，无法进一步调降指标利率 。

西班牙周四标售了40亿欧元2018、2015和2030年到期的公债，因借贷成本降低标售获得踊跃认购。西班牙截至目前已经完成了年底中长期公债发行目标的约89%。

法国周四也标售了公债。

葡萄牙公债持续跑输，该国在10月4日大选后仍未能组建政府。10年期公债收益率 涨2个基点，报2.48%。(完)

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