欧元债市：西班牙公债收益率下跌，市场等待穆迪上调该国评级

路透伦敦10月16日 - 西班牙公债收益率(殖利率)下跌，因对穆迪将在周五稍晚上调该国信用评级的预期升温。

西班牙政府本周宣布将今年净发债目标从510亿欧元调低至480亿欧元，表明该国经济增强，这也被视为对该国信用评级有利。

穆迪对西班牙的信用评级为Baa2，较其他两家评级机构给出的评级低一个级距，穆迪自2014年2月以来一直维持对该国的正面评级展望。

惠誉在4月将西班牙评级上调到BBB+，而标准普尔在两周前也将该国评等调高至BBB+。

“我们预期将有一个级距的上调，而且更加重要的是，基于西班牙的经济表现，料能得到一个正面的评级展望。”德国商业银行分析师David Schnautz说道。

西班牙10年期公债收益率 下滑4.3个基点至1.77%，接近五个月低点。意大利和葡萄牙可比公债收益率也下跌类似幅度。

这些二线欧元区国家公债表现好于欧元区其他国家公债，欧盟指标10年期德债收益率 下跌1.2个基点至0.54%。

公债收益率下跌的压力来自于欧洲央行可能扩大其万亿欧元公债购买计划的预计以及欧洲经济数据疲弱。欧元区通货膨胀率自3月来首次跌至零以下，消费者物价调和指数(HICP)同比跌0.1%。

比利时和德国计划在下周标售新债，塞浦路斯也计划通过银团联贷发行债券。(完)

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