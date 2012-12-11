欧元债市:意大利公债劲扬,但政治危机逼近

韩国金融市场：股汇市近收平，反映特朗普政策不确定性及春节效应
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
* 意大利公债收复稍早失地,因对蒙堤提前离职的忧虑缓解 * 政治局势使意大利公债走势震荡 * 意外强劲的德国ZEW景气判断指数损及对德债的避险需求 路透伦敦12月11日 - 意大利公债周二从跌势中反弹,但总理蒙堤称将 提前辞职所引发的政治紧张局势,可能在未来几周使意大利公债走势震荡. 周一开始的跌势今日上午逐步被逆转,尽管日内走低,但意大利公债收 益率仍高于上周触及的两年低位. 市场人士称,周一意大利10年期公债收益率大涨部分是因对蒙堤提前 离职的膝跳反应.他们还指出,蒙堤的声明只是将已广为人知的围绕意大利 明年初大选的风险提前了而已. 意大利10年期公债收益率 日内回落8.7个基点,4.73%, 稍早触及三周高位4.95%.上周,10年期公债收益率触及两年低位4.4%,但预 计短期内不会重回该水平. "今天意大利公债走势的唯一特点就是震荡,市场仍有很多担忧的理由 ,"Investec的分析师Elisabeth Afseth表示. "尽管意大利公债与可比德债的利差的确有所收窄,但在政治前景非常 不确定的情况下,很难证明目前是买入意大利公债,增加头寸的良机." 意大利将在周四标售新三年期公债和续发2026年公债,计划筹资高至4 2.5亿欧元. 希腊公债连涨第四日,该国债务回购操作接近尾声,预计希腊国内银行 已增加投标规模,以弥补因参与不足,而导致最初的实际回购规模与目标规 模之间的缺口. 10年期希腊公债收益率 回落48个基点,报13.58%. 德债期货 跌19个跳动点,报145.41,德国ZEW景气判断指数意 外强劲,损及对避险德债的需求 很多主要从事核心公债交易的交易商离场观望,等待周三结束的美国 联邦储备理事会(FED,美联储)为期两天政策会议的结果. 一项路透调查预计,美联储将宣布扩大资产购买规模,承诺每月购买45 0亿美元公债.这将扶助使与美国公债密切关联的德债收益率保持在低位.
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.0 -0.245% 五年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.610% -1.0 0.620% 30年期公债 0.780% -0.5 0.785% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.40 +0.15 150.25 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货