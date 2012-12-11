欧元债市:意大利公债劲扬,但政治危机逼近

* 意大利公债收复稍早失地,因对蒙堤提前离职的忧虑缓解 * 政治局势使意大利公债走势震荡 * 意外强劲的德国ZEW景气判断指数损及对德债的避险需求 路透伦敦12月11日 - 意大利公债周二从跌势中反弹,但总理蒙堤称将 提前辞职所引发的政治紧张局势,可能在未来几周使意大利公债走势震荡. 周一开始的跌势今日上午逐步被逆转,尽管日内走低,但意大利公债收 益率仍高于上周触及的两年低位. 市场人士称,周一意大利10年期公债收益率大涨部分是因对蒙堤提前 离职的膝跳反应.他们还指出,蒙堤的声明只是将已广为人知的围绕意大利 明年初大选的风险提前了而已. 意大利10年期公债收益率 日内回落8.7个基点,4.73%, 稍早触及三周高位4.95%.上周,10年期公债收益率触及两年低位4.4%,但预 计短期内不会重回该水平. "今天意大利公债走势的唯一特点就是震荡,市场仍有很多担忧的理由 ,"Investec的分析师Elisabeth Afseth表示. "尽管意大利公债与可比德债的利差的确有所收窄,但在政治前景非常 不确定的情况下,很难证明目前是买入意大利公债,增加头寸的良机." 意大利将在周四标售新三年期公债和续发2026年公债,计划筹资高至4 2.5亿欧元. 希腊公债连涨第四日,该国债务回购操作接近尾声,预计希腊国内银行 已增加投标规模,以弥补因参与不足,而导致最初的实际回购规模与目标规 模之间的缺口. 10年期希腊公债收益率 回落48个基点,报13.58%. 德债期货 跌19个跳动点,报145.41,德国ZEW景气判断指数意 外强劲,损及对避险德债的需求 很多主要从事核心公债交易的交易商离场观望,等待周三结束的美国 联邦储备理事会(FED,美联储)为期两天政策会议的结果. 一项路透调查预计,美联储将宣布扩大资产购买规模,承诺每月购买45 0亿美元公债.这将扶助使与美国公债密切关联的德债收益率保持在低位.