欧元债市: 德债盘初微跌,美联储宽松政策预期支撑风险资产

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
"美联储因素主导盘势.如果没有宣布更多刺激措施,金融市场将会失望,市场预期美联储每月将买进400-500亿美元债券,"一交易商称.
德债期货 最新报145.27,日内下跌14个跳动点.
若美国国会议员无法达成预算协议,化解财政悬崖,货币刺激措施或许无法维系美国脆弱的经济复苏.
但美国总统奥巴马及美国众议院议长贝纳(John Boehner)周二通电话交换新提议,投资人认为这是化解财政悬崖取得进展的讯号.(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选