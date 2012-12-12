欧元债市: 德债盘初微跌,美联储宽松政策预期支撑风险资产

"美联储因素主导盘势.如果没有宣布更多刺激措施,金融市场将会失望,市场预期美联储每月将买进400-500亿美元债券,"一交易商称.

德债期货 最新报145.27,日内下跌14个跳动点.

若美国国会议员无法达成预算协议,化解财政悬崖,货币刺激措施或许无法维系美国脆弱的经济复苏.

但美国总统奥巴马及美国众议院议长贝纳(John Boehner)周二通电话交换新提议,投资人认为这是化解财政悬崖取得进展的讯号.(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)