欧元债市: 意大利公债上扬,投资者直面大选将提前和新政府将上台的前景

* 意大利公债反弹,再度收复部分周一的失地

* 风险意愿增强推低德债

* 希腊结束债务回购操作,但涨势减弱

路透伦敦12月12日 - 意大利公债周三连涨第二天,收复本周稍早录得的多数失地,因投资者直面大选将提前和新政府将上台的前景.

希腊债务回购操作结束也扶助增强市场的冒险基调,德债因此承压.对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将在今日稍后推出新一轮刺激计划的预期加重欧元区较安全公债承受的压力.

10年期意大利公债收益率 回落9个基点,报报4.65%,进一步抹去周一录得的升幅,当日,受总理蒙堤宣布将提前离职的消息影响,10年期意大利公债收益率大幅攀升.

收益率在周二触及4.9%的峰值,因市场担忧新政府可能不会坚持蒙堤制定的改革计划,且前总理贝鲁斯柯尼可能因主张反对撙节计划而赢得支持.

不过,蒙堤的决定只是将原定于4月举行的大选,以及可能出现的市场风险提前数周而已.

意大利公债涨势也令西班牙公债受益.10年期西班牙公债收益率 日内回落11个基点,报5.39%.

希腊公债收益率也走低,之前该国结束债务回购操作,国际贷款人宣布回购操作获得成功,这为该国获得急需的救助贷款铺平了道路.

10年期希腊公债收益率 回落33个基点,报13.25%,但远高于日内低位约12.57%.

德债期货 收跌15个跳动点,报145.41,交易商进行头寸调整,以应对如果美联储今日稍后宣布新一轮刺激举措而可能出现的进一步跌势.