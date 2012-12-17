欧元债市:德债下滑,因美国预算谈判出现进展

* 美国预算谈判出现一些进展 * 日本大选结果提振央行宽松政策押注 * 德债期货小跌,二线公债变动不大 路透伦敦12月17日 - 德债价格周一下滑,此前美国政客向避免明年财 政危机迈出一小步,但达成最终协议的时间所剩无几,令德债跌幅受限. 周日美国众议院议长贝纳提出接受向最富有的美国人加税,这是向避 免明年年初自动生效的大规模收紧财政政策迈出的真正一步. 他的提议消除了协商中一个关键的绊脚石,但贝纳和奥巴马总统仍有 许多分歧没有解决,包括医保计划的预算. 德债期货 跌7个跳动点,报144.86.10年期德债收益率DE10YT =TWEB升1个基点,报1.37%. 分析师表示,只要投资人对美国"财政悬崖"不出现恐慌,德债价格看来 更可能下滑,而不是上涨. 市场人士也关注日本大选,一些交易商原本就预期自民党在大选中获 胜将提振股市,令德债等避险资产承压. 但年底临近,成交愈发清淡,交易商表示许多投资人将不再大举押注, 走势可能更为"技术性".(完)