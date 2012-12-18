欧元债市: 德债下滑,因美国财政协议露曙光

路透伦敦12月18日 - 德国公债期货周二盘初下滑,因美国预算谈判取得进展的 迹象,削减低风险资产的买需. 根据知情消息人士表示,美国总统奥巴马与众议院议长贝纳周一在白宫会谈.美 国将能够避开大幅加税与节支财政悬崖的希望上升. 这刺激一些投资人解除美债及德债等避险资产的部位.德债期货 下跌24 个跳动点,至144.62. "债市因为财政悬崖进展而下跌.市场交投很淡,因此今天价格波动可能会被放大 ,"一交易员称.(完)