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债券 | 2012年 12月 18日 星期二 15:26 BJT

欧元债市: 德债下滑,因美国财政协议露曙光

路透伦敦12月18日 - 德国公债期货周二盘初下滑,因美国预算谈判取得进展的
迹象,削减低风险资产的买需.
    
    根据知情消息人士表示,美国总统奥巴马与众议院议长贝纳周一在白宫会谈.美
国将能够避开大幅加税与节支财政悬崖的希望上升. 
    
    这刺激一些投资人解除美债及德债等避险资产的部位.德债期货 下跌24
个跳动点,至144.62.
    
    "债市因为财政悬崖进展而下跌.市场交投很淡,因此今天价格波动可能会被放大
,"一交易员称.(完)

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