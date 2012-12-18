欧元债市: 德债下滑,因美国财政协议露曙光

美国财政：特朗普预算计划不会削减社会福利支出--财长努钦
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
路透伦敦12月18日 - 德国公债期货周二盘初下滑,因美国预算谈判取得进展的 迹象,削减低风险资产的买需. 根据知情消息人士表示,美国总统奥巴马与众议院议长贝纳周一在白宫会谈.美 国将能够避开大幅加税与节支财政悬崖的希望上升. 这刺激一些投资人解除美债及德债等避险资产的部位.德债期货 下跌24 个跳动点,至144.62. "债市因为财政悬崖进展而下跌.市场交投很淡,因此今天价格波动可能会被放大 ,"一交易员称.(完)
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。