欧元债市:欧元区二线公债上扬,受助于美国预算磋商取得进展

* 西班牙和意大利公债因风险意愿改善而受益

* 意大利公债收益率重回蒙堤宣布辞职计划前水平

* 德债走低,可能进一步回落

路透伦敦12月18日 - 西班牙和意大利公债周二上扬,受助于美国预算磋商取得进展,以及两国国内没有新的利空消息出炉,提振投资者对高收益资产的需求,德债因此受压.

美国明年初自动实施一系列减支增税举措的可能性有所降低,据知情人士透露,总统奥巴马对共和党的提议做出回应,其中包括在对富人增税的立场上有所松动.

这推高全球股市,且寻求投资回报的意愿促使部分投资者重返欧元区二线公债市场,因意大利上周出现的政治动荡所产生的影响有所缓和.

这使二线公债与可比德债间的收益率收窄.

西班牙公债扩大涨幅,之前进行的该国年内最后一次公债标售的筹资规模超过目标.交易商称,在12月28日意大利公债标售前,无外围国家的长期公债入市,这也支撑市场.

10年期西班牙公债收益率 回落12个基点,报5.33%.10年期意大利公债收益率 回落11个基点,报4.46%.

意大利公债收益率跌至上周总理蒙堤宣布将提前辞职,进而引发一波抛售前的水平之下.之后,投资者买入意大利公债,预期任何继任者都将会继续致力于执行蒙堤制定的改革计划.

风险资产胃纳增强促使部分投资者削减诸如美国公债和德债等避险债券的头寸.

德债期货 日内回落47个跳动点,报144.36.10年期德债收益率 上扬4.1个基点,报1.412%.

瑞银技术策略师Richard Adcock称,一旦跌穿11-12月涨势的62%费波纳奇回档技术位144.54,将为德债期货跌向上月底触及的低位143.53铺路.(完)