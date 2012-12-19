欧元债市: 希腊公债上涨,因评级上调且欧洲央行允许其再度作为融资抵押品

* 对财政悬崖的乐观情绪及较好的德国数据改善市场人气 * 评级较低的公债上涨,葡萄牙公债收益率低于7% * 希腊公债上涨,因欧洲央行允许该国公债再度被用作融资抵押品 路透伦敦12月19日 - 希腊公债价格周三上涨,此前该国债信评级获上调,而且欧洲央行允许该国公债再度 被用作融资抵押品. 较好的德国数据,以及对美国预算前景的乐观情绪提升了市场对高收益率资产的偏好,提振了西班牙和意大 利公债,而且把葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)推至7%下方,为2011年2月来首次. 迄今为止,表现最好的是希腊公债. 标普周二将希腊主权评级从选择性违约上调至B-,而且欧洲央行周三表示,希腊公债再度有资格在融资操作 中充当抵押品.这应会使该国公债对国内银行更具吸引力. 希腊2023年到期的公债收益率 日内下跌约一个半点,至11.357%,为该债券3月作为债务重组 一部分而发行以来的最低位. 当前收益率的水准仅为6月初时水准的三分之一略多一点,当时市场对希腊退出欧元区的担忧最为严重. 葡萄牙10年期公债收益率 日内下跌13个基点至6.90%,今年初曾位于17%上方. 10年期西班牙公债收益率 日内下跌6个基点,至5.27%.10年期意大利公债收益率IT10YT=TWE B下降7个基点至4.39%. 德债期货 日内下滑20个跳动点,报144.21,维持着近几日的下跌之势. 德国经济智库Ifo周三公布,德国12月IFO企业景气判断指数为102.4,略高于路透调查预估.德债期货的避险 魅力随之消退. 本周美国预算协议达成的预期上升,因此前总统奥巴马做出让步,提出限制对收入超过40万美元家庭的增税 幅度,这一标准较他稍早所提出的25万美元有所上升. 尽管风险偏好明显改善,但德债的跌幅料受限.(完)