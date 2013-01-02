欧元债市: 美国预算协议打压德债下跌,带动欧元区二线国家公债上扬

* 美国在最后一刻达成预算协议,损及德债和美债

* 意大利10年期公债收益率跌至略多于两年低位

* 两年期德债标售被市场顺利吸纳,但需求较弱

* 关注转向未来几周有关美国举债上限的磋商

路透伦敦1月2日 - 德债收益率(殖利率)周三劲升,较高风险的欧元区国家公债收益率下跌,此前美国政界达成协议,避开可能令美国经济陷入衰退的财政悬崖.

美国国会周二批准了化解"财政悬崖"的协议,帮助避免了一场经济灾难."财政悬崖"是指一系列增税与减支措施即将启动,若不解决,经济则有衰退之虞.共和党控制的众议院以257:167的票数批准了议案,奥巴马竞选总统连任时承诺的对富人增税将得以兑现.

协议在最后一刻达成,引发诸如股市和欧元区二线国家公债等较高风险资产上涨,而诸如德债和美国公债等被视作最安全的资产则下跌.

德债期货 尾盘大跌160个跳动点,报144.04.

10年期德债收益率 上升13.5个基点,报1.433%.

"市场人士在庆祝美国的事件,"Nordea首席分析师Niels From说,"但我认为德债的跌势以不会持续很久.只要德债价格进一步下跌,买家就回到市场."

他表示,对全球经济及欧元区债务危机的忧虑将促使多个国家央行将其持有的大量现金的一部份投向避险资产.

被视为全球最安全投资工具之一的两年期德债,其收益率升至正值区域,足以使德国顺利标售规模为41.5亿欧元的两年期德债,为欧元区国家今年首次的发债.这成绩凸显了对德债的潜在需求.

这次德债标售的需求逊于上前标售,但顺利被市场吸纳.

分析师表示,德债市场的沽压可能很快消失,因市场焦点转向上调美国举债上限的新磋商.

周三较高收益的欧元区国家公债上涨,意大利10年期公债收益率 跌23个基点,至4.273%,为逾两年低位.西班牙10年期公债收益率 下滑22个基点,至5.05%.

不过,许多分析师持谨慎态度,认为此轮涨势可能过了头,且他们称,市场可能利用意大利2月选举,作为重新评审其在欧元区二线国家公债头寸的机会.(完)

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