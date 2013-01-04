欧元债市: 德债期货下挫,因美联储会议记录削弱刺激措施预期

"市场对美联储会议记录感到有些失望,这是主要影响因素...大概他们期待经济能在今年下半年好转,由此他们就无需推出更多量化宽松举措了."一位交易员说道.

美联储会议记录提升了市场对于今天将公布的美国非农就业报告的关注度.该数据若显示工作岗位增加数量超过路透预估的15万个,则可能引发公债市场进一步下跌.

Tradition brokerage的分析师报告指出,"美联储已经明确表示将一直维持宽松货币政策,直到失业率降至6.5%或以下,因此强劲的就业报告料将毫无疑问的促使美联储立场更为强硬."(完)

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