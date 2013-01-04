欧元债市: 德债续跌,因美国数据大致良好

中国信用债：东北特钢集团称13东特钢MTN2付息存在不确定性
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
* 德债下滑,此前公布的美联储会议记录被认为对通胀立场强硬
* 但美国就业数据限制德债跌幅
路透伦敦1月4日 - 德债价格周五下跌,延续本月跌势,因美国经济数据大致良好限制了对低风险德债的需求.
数据显示12月美国服务业以10个月来最快速度扩张,且对美国联邦储备理事会(美联储,FED)未来购债计划的疑虑增加了德债因美国本周达成协议避开财政危机所引发的跌势的动能.
美国12月非农就业报告显示新增岗位增速略为放缓,但报告仍给出劳工市场复苏迹象.这使一些投资人对美国经济持谨慎乐观态度,可能鼓励投资人未来几天买入较高风险资产,降低超低收益公债仓位.
"在美国财政悬崖得到局部解决,ADP民间就业报告及ISM数据均强于预期后,市场感到释怀,市场人气乐观,"KBC策略师Piet Lammens说.
"非农就业数据接近预期,且略为反弹,所以市场人气对德债仍然不利,即使可能减弱,但未来几周可能看到德债再次下跌."
德债期货 跌82个跳动点,结算价报142.75,延续过去三个交易日的跌势,累计下挫约三个大点.
德债此轮跌幅多于美债,美债期货 下跌不足半个大点.
10年期德债期货收益率(殖利率) 升5个基点,至1.53%,为近六周来最高.Lammens和其他策略师称,尽管德债可能短期略有反弹,鉴于本周下跌的幅度,不过德债收益率上行趋势很可能仍然存在,收益率可能升至4月高位大约1.73-1.75%.
下周交易商关注欧元区二线国家的新债供应,焦点放在西班牙.(完)
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(编译 利棣儿; 审校 李军)
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