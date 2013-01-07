欧元债市: 德债反弹,投资者在上周急跌后大举买入

* 德债在上周急跌后反弹

* 料可能再度走低,因美国前景改善

* 欧元区数据和欧洲央行会议可能是接下来推动市场的因素

路透伦敦1月7日 - 投资者周一大举买入德债,因上周德债跌至一个月低位,不过,预计德债将再度走低,因市场对美国经济持谨慎乐观态度.

相对于高收益西班牙和意大利公债,德债收复部分失地,后两国债券曾因美国政界人士达成避免财政悬崖的协议而受益.

上周五公布的数据显示,12月美国服务业以10个月来最快速度扩张,且市场担忧美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能较很多人最初的预期提前结束购债计划,导致德债上周走低.

德债期货FGBLc1>上周回落近三个大点,至一个月最低142.52.周一反弹31个跳动点,收报143.06.本周是2013年首个完整的交易周.

分析师预计德债短期内将再度回落,受累于美国前景改善,以及欧元区情势相对平静,为追逐收益创造了有利的环境.

现货10年期德债收益率尾盘回落3个基点,报1.52%.上周,收益率升穿1.46%,暗示收益率可能进一步攀升.11月和12月一直能未升穿该水平.

德债小幅反弹也反映出市场在一系列欧元区数据,公债标售和欧洲央行本周稍后举行政策会议前持谨慎态度.市场预计,欧洲央行将按兵不动,且可能撤走上月发出的降息暗示.

本周将公布的数据包括,欧元区失业,零售销售和部分国家的企业景气指数等.