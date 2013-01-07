欧元债市: 德债反弹,投资者在上周急跌后大举买入

德国财政：公共债务与GDP之比今年料下降约2个百分点--政府报告
路透柏林4月12日 - 德国政府周三在一份报告中称，该国公共债务/国内生产总值(GDP)之比今年料下降约2个百分点，可望到2020年将该比率降至60%以下。
* 德债在上周急跌后反弹
* 料可能再度走低,因美国前景改善
* 欧元区数据和欧洲央行会议可能是接下来推动市场的因素
路透伦敦1月7日 - 投资者周一大举买入德债,因上周德债跌至一个月低位,不过,预计德债将再度走低,因市场对美国经济持谨慎乐观态度.
相对于高收益西班牙和意大利公债,德债收复部分失地,后两国债券曾因美国政界人士达成避免财政悬崖的协议而受益.
上周五公布的数据显示,12月美国服务业以10个月来最快速度扩张,且市场担忧美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能较很多人最初的预期提前结束购债计划,导致德债上周走低.
德债期货FGBLc1>上周回落近三个大点,至一个月最低142.52.周一反弹31个跳动点,收报143.06.本周是2013年首个完整的交易周.
分析师预计德债短期内将再度回落,受累于美国前景改善,以及欧元区情势相对平静,为追逐收益创造了有利的环境.
现货10年期德债收益率尾盘回落3个基点,报1.52%.上周,收益率升穿1.46%,暗示收益率可能进一步攀升.11月和12月一直能未升穿该水平.
德债小幅反弹也反映出市场在一系列欧元区数据,公债标售和欧洲央行本周稍后举行政策会议前持谨慎态度.市场预计,欧洲央行将按兵不动,且可能撤走上月发出的降息暗示.
本周将公布的数据包括,欧元区失业,零售销售和部分国家的企业景气指数等.
欧元区外围公债中,意大利10年期公债 收益率上扬8个基点,报4.35%.10年期西班牙公债 收益率上扬5.5个基点,报5.12%,在本周新债标售前,交易商压低价格.(完)
路透柏林4月12日 - 德国政府周三在一份报告中称，该国公共债务/国内生产总值(GDP)之比今年料下降约2个百分点，可望到2020年将该比率降至60%以下。
路透上海4月12日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南通通州区 10 7 4/7簿记建档 4.88% 上限5.30% AA 2.9 第3-7年末还20%本金 惠通投资公司 中证信用增进股份有限公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *蚌埠城市 25
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *宿迁市经济 12 7 4/19簿记建档 -- AA 4/20-4/24 广发证券 开发总公司 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进公司提供担保) ========================================================================================= *宜昌伍家新城 5 7 4/19簿记建档 -- AA