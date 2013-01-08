欧元债市: 德债价格小涨,市场在下跌后企稳

"投资人似乎缓慢重回市场.从欧美疲弱的情况来看,德债有些许回升也不会让人意外.不过市场本周仍然非常淡静."一位交易员说.

西班牙将在约1000GMT公布今年筹资需求细节.许多人认为西班牙今年可能会正式申请纾困.

今日稍晚荷兰将举行三年期公债销售,这将是欧元区债券中第一笔附带集体行动条款(CACs)的主权债.(完)

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