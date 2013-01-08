欧元债市: 德债价格小涨,市场在下跌后企稳

中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
"投资人似乎缓慢重回市场.从欧美疲弱的情况来看,德债有些许回升也不会让人意外.不过市场本周仍然非常淡静."一位交易员说.
西班牙将在约1000GMT公布今年筹资需求细节.许多人认为西班牙今年可能会正式申请纾困.
今日稍晚荷兰将举行三年期公债销售,这将是欧元区债券中第一笔附带集体行动条款(CACs)的主权债.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪; 审校 蔡美珍)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。