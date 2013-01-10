重发-欧元债市: 欧债普遍上涨,因多个国家的新债供应轻松被市场吸纳(1月8日)

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* 奥地利和荷兰等欧元区核心国家轻松发售公债

* 爱尔兰成功发售公债,向独立融资迈出一大步

* 西班牙公布2013年1,210亿欧元大规模发债计划

路透伦敦1月8日 - 欧元区政府公债周二普遍上涨,因投资人吸纳新一轮包括各种各信用评级的新债,其中爱尔兰在暂停数年后入市发售长债.

在上周大跌的德债价格上涨,且荷兰和奥地利公债价格也上升,之前这两国分别发售低风险公债,均吸引了大量需求.

德债期货 升37个跳动点,报143.43,如意大利和西班牙等信贷评级较低的欧元区国家的公债价格也上涨.

稍早市场臆测法国信贷评级很快将被下调,这支持德债,但在法国官员称这一传言毫无根据后,德债仍守住了涨幅.

今日债市价格走势凸显了市场在较低水平买入超低风险资产,同时投资较高风险资产以获取较高回报的意愿,这反映了欧元区2013年前景好坏不一.

那些认为肆虐三年的欧债危机最严重时期已成过去的人们,可能对爱尔兰最新一次发债需求强劲感到欣慰.爱尔兰透过银团销售发售25亿欧元于2017年到期的公债,吸引到的需求价值超过70亿欧元.

看起来,爱尔兰可能成为首个成功脱离欧元区救助计划的国家,且预料该国今年将发售约10亿欧元的公债.

爱尔兰五年期公债收益率(殖利率) 在新债发售前上升,但新债需求强劲,令五年期公债价格从早盘跌势中反弹,使收益率下跌10个基点,至3.25%.

其他欧元区二线国家,西班牙和意大利10年期公债收益率 走低,分别下跌3个基点,至5.09%,和下滑6个基点至4.29%.

西班牙公债收益率下跌,尽管该国公布今年1,210亿欧元的大规模融资目标,较2012年规模高出7.6%,凸显西班牙经济的困境.

西班牙周四将进行今年首次公债标售,目标是发售40-50亿欧元公债.(完)

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