欧元债市: 德债期货开盘下跌,因欧洲央行谨慎乐观经济看法打击买需

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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"上日市场预期近期降息及二线国家债券表现不错,这些都利空德债,"一交易员称.
0703GMT,德债期货 跌10个跳动点,至142.60,而周四结算价为142.70.
"意大利标债规模很小,标债将顺利,因此意大利及二线国家债券或将持续受支撑,德债形势可能脆弱,"该交易员称.
意大利将出售至多35亿欧元2015年到期公债,以及两档五年期浮动利率CCTeu债券.其中三年期债券的收益率料低于2%,达至2010年3月以来最低.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/石冠兰; 审校 田建华/李婷仪)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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