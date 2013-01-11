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债券 | 2013年 1月 11日 星期五 15:48 BJT

欧元债市: 德债期货开盘下跌,因欧洲央行谨慎乐观经济看法打击买需

"上日市场预期近期降息及二线国家债券表现不错,这些都利空德债,"一交易员称.

0703GMT,德债期货 跌10个跳动点,至142.60,而周四结算价为142.70.

"意大利标债规模很小,标债将顺利,因此意大利及二线国家债券或将持续受支撑,德债形势可能脆弱,"该交易员称.

意大利将出售至多35亿欧元2015年到期公债,以及两档五年期浮动利率CCTeu债券.其中三年期债券的收益率料低于2%,达至2010年3月以来最低.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/石冠兰; 审校 田建华/李婷仪)
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