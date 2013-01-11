欧元债市: 意大利公债标售良好压低该国公债收益率,德债下挫至六周低位

* 意大利跟随西班牙今年融资开局成功之势态

* 意大利公债收益率触及逾两年低位

* 在意大利标售公债后,德债触及六周低位

路透伦敦1月11日 - 意大利公债收益率(殖利率)周五跌至逾两年低位,避险德债下挫,因意大利公债标售成功,跟随西班牙今年融资开局顺利的势态.

借欧洲央行对欧元区经济前景更乐观的评论的东风,意大利标售50亿欧元三年期公债,得标利率在2%以下,为2010年3月来首见.

在周四西班牙标售公债的规模高于目标后,意大利公债标售再下一城,自欧洲央行计划恢复购债行动引发的欧元区二线国家公债连续六个月大涨的动能进一步增强.

在二级市场,意大利10年期公债 收益率低见4.09%,为2010年11月来的最低.该券种公债收益率周四下跌8个基点,较六个月前的水平累计下跌大约270个基点.

短期意大利公债的涨势相似,两年期意大利公债 收益率触及2010年4月迄今最低的1.33%.

一些策略师警告,意大利公债收益率再跌的空间有限,特别是意大利2月进行选举,且该国经济改革前景存在不确定性.

西班牙10年期公债 收益率小跌,该公债收益率周四录得约三个月来第二大单日跌幅,当天该国公债标售需求强劲,一些策略师表示,标售成绩缓和了西班牙未来几个月寻求国际救助的压力.

低风险的德债期货 下挫至142.05的六周低位,今年迄今累计大跌约四个大点.(完)

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