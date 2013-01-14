欧元债市: 意大利公债收益率上扬,因政府公布新债计划

路透伦敦1月14日 - 意大利及西班牙公债收益率(殖利率)周一上扬,意大利财政宣布一档15年期新债的发行计划,引发投资人对上周强劲涨势了结获利.

意大利10年期公债收益率 上涨7个基点,至4.19%,西班牙10年期公债收益率 上扬8个基点,至4.97%.