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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 17:38 BJT

欧元债市: 意大利公债收益率上扬,因政府公布新债计划

路透伦敦1月14日 - 意大利及西班牙公债收益率(殖利率)周一上扬,意大利财政宣布一档15年期新债的发行计划,引发投资人对上周强劲涨势了结获利.

意大利10年期公债收益率 上涨7个基点,至4.19%,西班牙10年期公债收益率 上扬8个基点,至4.97%.

德债期货 上涨50个跳动点,至142.81.(完) (编译 蔡美珍; 审校)
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