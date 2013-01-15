欧元债市: 德债收益率回升吸引投资者回场,惠誉对西班牙发出警告

澳新汇市：澳新货币触及多周低位，全球避险气氛弥漫
路透悉尼/惠灵顿4月6日 - 澳元周四触及三周半低位，因澳洲最大贸易伙伴--中国的服务业活动数据较预期疲弱，且美中领导人会晤前投资者紧张不安。
* 投资者追捧德国公债,10年期德债标售料得益
* 惠誉警告西班牙评等,盖过公债标售影响
路透伦敦1月15日 - 德国公债价格周二上扬,较高收益率吸引投资者重新买入该债券,预示周三德债标售料取得较好结果.德债是欧元区流动性最高的债券,近期曾出现下跌.
惠誉警告称,即使西班牙避免寻求救助,但该国债信评等仍有可能遭调降.西班牙标售公债成功的消息因此相形见绌.该国公债收益率的下跌态势被逆转,扶助德债反弹.
德债期货 跳涨52个跳动点,收报143.29,进一步远离上周触及的六周低位142.05.
"德债在今年伊始的一周半内下跌得很厉害,收益率也涨了很多,因此人们在回到市场..."一位交易商表示.
10年期德债收益率 下跌4.4个基点,报1.51%.鉴于市场愈发担心美国提高债务上限的谈判,外界广泛预计周三10年期德债标售将获良好追捧,德债收益率也可能进一步下跌.
欧元区较高收益公债中,西班牙和意大利公债收益率逆转稍早跌势,之前惠誉称即使西班牙避开寻求救助,也仍面临评级调降风险.
西班牙10年期公债收益率最新持平于5.03%,稍早一度降至4.99%,之前该国政府标售57.5亿欧元公债,规模超出最初目标,且市场需求强劲.
意大利公债收益率 上涨4个基点报,4.23%,脱离日内低位4.14%,之前该国15年期公债标售亦获强劲市场需求.
一些分析师表示,周四将有更多公债标售活动进行,且有迹象显示市场料难以在当前收益率水平消化大规模公债标售,特别是西班牙公债.因此该国公债收益率的进一步跌势料会受限.
西班牙2013年公债标售总目标规模在1,213亿欧元.去年该国标售规模达到970亿欧元.最初目标为860亿欧元.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 李军)
路透悉尼/惠灵顿4月6日 - 澳元周四触及三周半低位，因澳洲最大贸易伙伴--中国的服务业活动数据较预期疲弱，且美中领导人会晤前投资者紧张不安。
路透上海4月6日 - 中国银行间市场周四短期资金稍显紧势，主要回购利率均不同程度 上涨。交易员表示，虽然月初资金面较季末有一定程度缓解，但央行连续暂停逆回购，到期 量对冲下资金累积回笼效应渐显，同时中下旬包括MLF到期以及月度缴税等因素还将添扰动 ，机构预期仍显谨慎。 “隔夜比较火热，略紧吧，大行也出的不多，长期的(资金)就还好，有供给但是需求不 大，”华东一银行交易员表示，虽然过了季末，但下周开始还要缴税，估计资金松不到哪里 去。 上海一银行交易员表示，上日例行缴准日终资金面有一波收紧，所以可能有的机构今 天上午的头寸出的比较晚，导致资金面稍显紧张，此外也与央行公开市场持续回笼有一定关 系，“感觉央妈也一直回笼得差不多了吧，”她称。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第九日暂停操作。据此计算，单日净回笼100亿元。至此，逆回购最新存量余额 为1,900亿元。 “不松啊，但是勉强能平掉，”北京一券商交易员表示，虽然算是平稳度过季末，但是 每年的四、五、
路透北京4月6日 - 中国银行间债市周四现券收益率窄幅波动，国债期货早盘宽幅震荡后一涨一跌。交易员表示，消息面相对平静下现券走势仍受期货引领，国开新债招标符合预期，对二级影响不大。