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债券 | 2013年 1月 16日 星期三 02:34 BJT

欧元债市: 德债收益率回升吸引投资者回场,惠誉对西班牙发出警告

* 投资者追捧德国公债,10年期德债标售料得益

* 惠誉警告西班牙评等,盖过公债标售影响

路透伦敦1月15日 - 德国公债价格周二上扬,较高收益率吸引投资者重新买入该债券,预示周三德债标售料取得较好结果.德债是欧元区流动性最高的债券,近期曾出现下跌.

惠誉警告称,即使西班牙避免寻求救助,但该国债信评等仍有可能遭调降.西班牙标售公债成功的消息因此相形见绌.该国公债收益率的下跌态势被逆转,扶助德债反弹.

德债期货 跳涨52个跳动点,收报143.29,进一步远离上周触及的六周低位142.05.

"德债在今年伊始的一周半内下跌得很厉害,收益率也涨了很多,因此人们在回到市场..."一位交易商表示.

10年期德债收益率 下跌4.4个基点,报1.51%.鉴于市场愈发担心美国提高债务上限的谈判,外界广泛预计周三10年期德债标售将获良好追捧,德债收益率也可能进一步下跌.

欧元区较高收益公债中,西班牙和意大利公债收益率逆转稍早跌势,之前惠誉称即使西班牙避开寻求救助,也仍面临评级调降风险.

西班牙10年期公债收益率最新持平于5.03%,稍早一度降至4.99%,之前该国政府标售57.5亿欧元公债,规模超出最初目标,且市场需求强劲.

意大利公债收益率 上涨4个基点报,4.23%,脱离日内低位4.14%,之前该国15年期公债标售亦获强劲市场需求.

一些分析师表示,周四将有更多公债标售活动进行,且有迹象显示市场料难以在当前收益率水平消化大规模公债标售,特别是西班牙公债.因此该国公债收益率的进一步跌势料会受限.

西班牙2013年公债标售总目标规模在1,213亿欧元.去年该国标售规模达到970亿欧元.最初目标为860亿欧元.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 李军)

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