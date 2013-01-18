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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 17:39 BJT

欧元债市: 德债期货由跌转升,投资人逢低承接

路透伦敦1月18日 - 德国公债期货周五逆转盘初跌势,一些交易商指出,周四大跌后,部分投资人入市回补.

德债期货最新日内上涨10个跳动点,至142.86,由稍早低点142.38回升.(完) (编译 蔡美珍; 审校 孙茉莉)
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