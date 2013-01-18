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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 21:36 BJT

欧元债市: 德债价格上涨,受欧洲央行执委谈话影响

路透伦敦1月18日 - 德国公债价格周五欧洲盘中上涨,交易员指出,欧洲央行执委柯尔称他预期短期利率不会受到银行业者归还欧洲央行贷款的影响,致使债券价格走高.

德国公债期货 日内上涨40个跳动点至143.16.

"欧洲央行科尔评论道...他不预期银行业者偿还欧洲央行长期贷款会影响欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)."

"市场原先担心抽走流动资金会带动Eonia利率上升,而他的谈话是人们买进短天期债券及德债的理由.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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