欧元债市:欧洲央行执委科尔的讲话令德国两年期公债收益率升势停止

* 两年期德债收益率升至近10个月高位后回落

* 科尔讲话淡化偿还央行贷款对市场的影响

* 美国举债上限的忧虑支撑德债

路透伦敦1月18日 - 德国两年期公债收益率周五从近10个月高位回落,此前欧洲央行执委科尔的讲话令市场对银行提前偿还央行长期贷款的担忧降温.

欧洲央行在2011年底和2012年初向欧元区银行提供了1万亿欧元的贷款,加上官方利率处于纪录低点,较短期公债得益最大,两年期德债收益率一度跌至负值.

随着银行开始偿还贷款,部分上述资金可能从市场撤走的前景周五将两年期德债收益率 推升至0.25%,为去年3月底来最高.

但欧洲央行执委科尔表示,预计偿还贷款对短期利率的影响不大后,公债收益率回落,尾盘报0.185%,当日下滑1.2个基点.

分析师表示,近期收益率攀升是因担心对欧元区较低评等国家的人气改善可能促使银行一道偿还贷款.但欧元区经济仍疲弱,这些担心可能有些过度.

10年期德债收益率 跌5.2个基点,报1.493%.

较长期德债跟随短债指引,但10年期德债收益率在科尔讲话前已经下滑.

对美国举债上限争论的担忧促使投资人买回德债,本周稍早因西班牙和意大利公债标售获稳健需求,德债走软.

但分析师表示,如果对西班牙和意大利公债的需求持续改善,德债不太可能维持反弹势头.