欧元债市: 德债期货小跌,受美国债务上限提议消息影响

"这是政治博弈的一部份,还要看民主党人会否接受.市场仍认为终将有解决方案."KBC分析师Piet Lammens表示.

"由于今天美国休市,我们对市场交易期望不大."

美国财政部需在2月中至3月初之间获得国会批准,才能上调当前16.4万亿(兆)美元的债务上限,否则可能面临债务违约.

0714GMT,德债期货 跌7个跳动点,报143.25.(完)

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