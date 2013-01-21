欧元债市: 德债期货小跌,受美国债务上限提议消息影响

标题新闻：美国两年期公债标售得标利率为12月以来最高，间接投标得标比例为2016年2月以来最大
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"这是政治博弈的一部份,还要看民主党人会否接受.市场仍认为终将有解决方案."KBC分析师Piet Lammens表示.
"由于今天美国休市,我们对市场交易期望不大."
美国财政部需在2月中至3月初之间获得国会批准,才能上调当前16.4万亿(兆)美元的债务上限,否则可能面临债务违约.
0714GMT,德债期货 跌7个跳动点,报143.25.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/李春喜; 审校 石冠兰/隋芬)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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