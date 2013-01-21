欧元债市: 西班牙公债银团销售计划推高收益率,但未出现恐慌

* 西班牙公债收益率攀升,之前宣布将进行10年期公债银团销售

* 德债走低,受累于对美国举债上限计划的乐观情绪

路透伦敦1月21日 - 西班牙公债收益率周一上扬,西班牙政府之前宣布,计划在2011年11月后首次发行新10年期公债,但市场反应有限,暗示新债发行将会成功.

西班牙将透过银团销售发行10年期公债,以测试市场胃纳,根据汤森路透service援引主承销商消息人士的话报导称,该国已指定了六家银行负责此次发行的承销.

消息一经宣布,10年期西班牙公债收益率 攀升至5.16%,较消息宣布前的水平高出约6个基点,但抛售势头很快放缓.

此次销售意味着,西班牙在应对今年严苛融资要求方面向前迈进了一步.通过自2011年11月以来首次发行新长期公债,西班牙希望告诉投资者,2012年一直困扰该国的融资问题已缓解.

"市场将密切关注此次银团销售的发行量和定价水平,且在一切尘埃落定前,市场疑虑犹存,但目前来看,有利的是,这条消息引发的市场抛售并未失控,"德国商业银行的高级策略师Michael Leister表示.

德债期货 日内跌37个跳动点,至142.95,因美国共和党议员提议延长联邦政府的举债权限,这可能使美国不至于触及自己设定的举债上限.