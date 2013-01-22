欧元债市:葡萄牙10年期公债收益率触及26个月低位,关注其五年期公债发售

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 葡萄牙料周三发售五年期公债
* 公债标售为葡萄牙在2011年接受救助后首次在债市融资
* 西班牙成功标售10年期新债后,其公债收益率下跌
* 今日的公债标售为西班牙自2011年11月来首次发行10年期公债
路透伦敦1月22日 - 葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)周二跌至逾两年低位,该国自2011年接受援助后将于本周首次在债市融资,消息使投资人感到鼓舞.
稍早西班牙逾一年来首次标售10年期新债,需求强劲,西班牙是投资人重燃对欧元区二线国家公债兴致中得益最多的国家.
葡萄牙周三将进行的公债标售,预计将延续欧元区二线国家公债标售成功之势.汤森路透旗下IFR称,根据一负责葡萄牙公债发行承销的银行指出,葡萄牙计划续发其指标2017年10月到期的公债,且聘请巴克莱,Banco Espirito Santo,德意志银行和摩根士丹利负责此次发行的承销.
葡萄牙10年期公债收益率最多下跌25个基点,至5.85%,为2010年10月来首次跌至6%以下.表现优于其他欧元区二线国家公债和指标德债,且与西班牙公债的收益率差收窄至约70个基点,为2010年7月迄今最窄.
交易商和策略师预期,未来几天葡萄牙公债收益率将进一步下降,因预计透过银团销售的葡萄牙公债将吸引强劲需求,因该国发债稀少.
一欧盟高级官员称,欧盟正研究方法降低葡萄牙及爱尔兰的财务负担,以扶助两国在今年稍后回到国际债市融资,消息 发布后,投资人感到鼓舞.
葡萄牙政府及债务机构IGCP拒绝就计划的公债发售置评.
葡萄牙消息备受注目,使一些投资人对西班牙公债稍早大涨进行获利了结,此前西班牙10年期公债标售的规模达到70亿欧元,远高于原先设定的目标40亿欧元.
西班牙10年期公债 收益率跌4个基点,至5.12%.
德债期货 升22个跳动点,结算价报143.12,扭转稍早跌势,交易商说在接近上周低位142.54时,投资人重新买入,该水平被视作短期技术支持位.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 利棣儿; 审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
IMF为国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。