欧元债市:葡萄牙10年期公债收益率触及26个月低位,关注其五年期公债发售

* 葡萄牙料周三发售五年期公债

* 公债标售为葡萄牙在2011年接受救助后首次在债市融资

* 西班牙成功标售10年期新债后,其公债收益率下跌

* 今日的公债标售为西班牙自2011年11月来首次发行10年期公债

路透伦敦1月22日 - 葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)周二跌至逾两年低位,该国自2011年接受援助后将于本周首次在债市融资,消息使投资人感到鼓舞.

稍早西班牙逾一年来首次标售10年期新债,需求强劲,西班牙是投资人重燃对欧元区二线国家公债兴致中得益最多的国家.

葡萄牙周三将进行的公债标售,预计将延续欧元区二线国家公债标售成功之势.汤森路透旗下IFR称,根据一负责葡萄牙公债发行承销的银行指出,葡萄牙计划续发其指标2017年10月到期的公债,且聘请巴克莱,Banco Espirito Santo,德意志银行和摩根士丹利负责此次发行的承销.

葡萄牙10年期公债收益率最多下跌25个基点,至5.85%,为2010年10月来首次跌至6%以下.表现优于其他欧元区二线国家公债和指标德债,且与西班牙公债的收益率差收窄至约70个基点,为2010年7月迄今最窄.

交易商和策略师预期,未来几天葡萄牙公债收益率将进一步下降,因预计透过银团销售的葡萄牙公债将吸引强劲需求,因该国发债稀少.

一欧盟高级官员称,欧盟正研究方法降低葡萄牙及爱尔兰的财务负担,以扶助两国在今年稍后回到国际债市融资,消息 发布后,投资人感到鼓舞.

葡萄牙政府及债务机构IGCP拒绝就计划的公债发售置评.

葡萄牙消息备受注目,使一些投资人对西班牙公债稍早大涨进行获利了结,此前西班牙10年期公债标售的规模达到70亿欧元,远高于原先设定的目标40亿欧元.

西班牙10年期公债 收益率跌4个基点,至5.12%.

德债期货 升22个跳动点,结算价报143.12,扭转稍早跌势,交易商说在接近上周低位142.54时,投资人重新买入,该水平被视作短期技术支持位.(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价