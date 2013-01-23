欧元债市: 葡萄牙公债收益率走低,因获救助后首次入市发债获强劲需求

* 葡萄牙发行五年期公债,需求强劲

* 此次公债销售是2011年获救助后首次

* IMF称市场表现缺乏实体经济表现的支撑

路透伦敦1月23日 - 葡萄牙公债收益率周三跌至2010年底以来的最低水平,该国自2011年获救助后首次入市发行公债获强劲需求,投资者对此感到欣慰.

投资者投标约100亿欧元葡萄牙续发的2017年10月到期的公债,较20亿欧元的财政部计划发行规模高出逾五倍,使借贷成本低于预期.

这一结果预计将增加持续数月的葡萄牙公债涨势的动能,但进一步上行的空间有限,因该国的评等为非投资级.

葡萄牙两年期公债收益率 跌29个基点,报3.125%,为2010年10月以来最低.较长期公债收益率也跌至逾两年最低.

葡萄牙10年期公债收益率 跌5个基点,报5.80%,较评级较高的西班牙可比公债收益率高出71个基点.

"葡萄牙公债的表现十分亮眼,但目前市场规模仍很小,"Rabobank的策略师Lyn Graham-Taylor表示."收益率差呈收窄之势,因流动性,而非二线国家朝向系统性解决危机迈进了一步,或这些国家突然恢复成长或基本面改善."

国际货币基金组织(IMF)周三称,市场表现未受到实质经济表现的支撑,这同样反应了上述忧虑.消息推动二线公债收益率脱离日低,并导致避险德债期货 走高,尾盘上扬52个跳动点,报143.64.(完)

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