欧元债市: 德债期货小跌,关注即将出炉的欧元区经济数据

市场将密切关注稍晚公布的1月欧元区制造业和服务业PMI初值,以确定近来二线国家人气的改善,是否能得到基本面好转的支撑.

"PMI数据将很有意思.根据市场人气变化,数据料将出现温和改善,但如果出乎意料的上涨,德债将面临风险."一名交易商表示,并称若二线国家数据疲弱,则可能令近期涨势停止.(完)