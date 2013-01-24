版本:
中国
债券 | 2013年 1月 24日 星期四 15:44 BJT

欧元债市: 德债期货小跌,关注即将出炉的欧元区经济数据

市场将密切关注稍晚公布的1月欧元区制造业和服务业PMI初值,以确定近来二线国家人气的改善,是否能得到基本面好转的支撑.

"PMI数据将很有意思.根据市场人气变化,数据料将出现温和改善,但如果出乎意料的上涨,德债将面临风险."一名交易商表示,并称若二线国家数据疲弱,则可能令近期涨势停止.(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/李春喜; 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐