欧元债市:德债期货下滑,因全球经济数据好坏不一引发获利了结

* 法国PMI数据疲弱带动德债一度触及三周高位

* 美国经济数据强劲促使投资人获利了结

* 寻求收益的交易占上风

路透伦敦1月24日 - 德债期货周四扭转盘中升势,终场收低,因一些主要经济体企业调查显示力道的暂时迹象抵消了欧元区数据疲弱的影响.

法国公布的企业活动数据不及预期,之后德债价格触及三周高位.但德国民间企业调查的结果强于预期,令对德债的避险兴致降低,美国公债强劲的数据后,德债升势扭转.

美国公布,1月制造业活动增幅为近两年最大,且上周初请失业金人数降至五年低点.

"今日走势如同过山车,"德国商业银行利率策略师David Schnautz表示,"美国公布的初请失业金人数远低于预期后,德债走软."

德债期货 结算价报143.20,跌39个跳动点,稍早一度升至144.07的单周高位.

周四公布的一份调查显示,德国1月民间部门活动跃升至一年高位,因服务业焕发活力,意味着德国经济或在去年年末来到拐点.

周四发布的报告显示,法国1月企业活动进一步萎缩,且低迷幅度创下了全球金融危机最严峻时期以来的最大,这意味著作为欧元区第二大经济体的法国,可能出现陷入衰退的新迹象.

10年期西班牙公债收益率 跌5.1个基点,报5.03%,10年期意大利公债收益率 跌3.1个基点,报4.16%.(完)

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