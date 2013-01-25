欧元债市: 两年期德债重挫,受多家银行将向ECB偿还贷款的消息拖累

* 短期德债收益率升至多个月高位

* 银行向ECB偿还的贷款规模较预期大

* 市场押注将有更大规模的流动性撤出

* 该是"德债"非美债)两年期德债收益率高于可比美债收益率

路透伦敦1月25日 - 两年期德债收益率(殖利率)周五触及2012年3月来的最高位,高于可比美债收益率,此前欧洲央行表示,多家银行下周将向该央行偿还多于预期的约1,370亿欧元贷款.

银行偿还规模多于路透调查预期的1,000亿欧元,显示至少有部分金融体系正恢复稳健的迹象.

短债收益率上升,带动全线德债收益率上涨,德债价格原本已遇到卖压,此前强于预期的数据提振了德国经济前景.

"偿还规模扶助两年期德债收益率上升,但这是症状而不是成因.欧元区状况有相当改善,"法国农业信贷集团固定收益策略部全球主管David Keeble说.

两年期德债收益率 升8.4个基点,至0.261%.Keeble称,该收益率可能再升,但未来三个月上升幅度不太可能超过5个基点,因市场仍预期欧洲央行不会很快升息.

周五德债收益率高于可比美债 收益率,为两年来首见.

一些分析师称,高于预期的数字引发市场消化银行更积极偿还欧洲央行贷款的因素,降低扶助缓和欧债危机的大量流动性.

五年期德债 收益率升10个基点,至0.66%,为2012年10月来的最高,10年期德债 收益率升6个基点,至1.575%.

德国经济智库Ifo周五公布的调查显示,德国1月IFO企业景气判断指数连升三个月,至逾一年半高位.

德债期货 跌75个跳动点,至142.45.

"我认为,这次银行向欧洲央行偿还贷款,当中不会有很多欧元区二线国家银行参与,"DZ Bank的Christian Lenk说."对欧元区二线国家银行而言,大部份银行应该向欧洲央行借贷,买入意大利和西班牙公债作利差交易,我怀疑这些银行目前是否有兴趣偿还长期再融资操作(LTRO)贷款."

西班牙10年期公债 收益率跌8.4个基点,至4.94%,意大利10年期公债 收益率跌3.4个基点,至4.12%.(完)

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