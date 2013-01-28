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债券 | 2013年 1月 28日 星期一 15:24 BJT

欧元债市: 德债期货下跌,市场仍在消化欧元区银行提前还贷的消息

市场密切关注短期德债走势.周五的声明冲击德债,因交易员预计由于银行将充沛的资金偿还欧洲央行(ECB),未来数月货币市场利率将上行.

"周五我们交易量很大,且还有活跃成交..."一交易员称.(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)
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