欧元债市: 美国数据引发新一波德债抛售,银行还贷可能使收率持续攀升

* 10年期德债收益率攀升至三个月高位,因美国数据强劲

* 两年期德债收益率上扬,再度超过可比美国公债收益率

* 银行偿还欧洲央行三年期贷款,将使短期公债收益率持续攀升

路透伦敦1月28日 - 10年期德债收益率周一升至逾三个月高位,因强于预期的美国耐久财订单削弱了对低风险公债的需求.

美国12月数据引发德债价格延续始于上周五的跌势.上周五欧洲央行公布的数据显示,银行计划偿还欧洲央行三年期贷款的规模大于预期的1,370亿欧元.

市场认为,银行偿还欧洲央行贷款规模大于预期,暗示银行系统正在复苏,且货币市场利率将攀升.这导致短期德债收益率攀升,两年来首次超过美国可比公债收益率.

美国经济前景更加乐观的迹象,以及银行偿还欧洲央行贷款可能在未来几周限制对避险公债的需求,使收益率升势持续.

10年期德债收益率 攀升7个基点,报1.64%.两年期德债收益率 日内上扬5个基点,报0.30%,再次超过美国可比公债.

德债期货 回落71个跳动点,结算价报141.79,技术图表显示,将进一步走低.瑞银分析师Richard Adcock称,最新的跌势使德债期货逼近10月18日触及的低位141.14,接下来是9月17日触及的低位140.10.

长期来看,从系统中过渡吸收流动性的前景可能使收益率面临上行压力,银行目前可以按周偿还贷款.

理论上讲,系统中的剩余流动性越少,银行面临的融资压力就越大,从而导致短期利率上升,并在债市产生连锁反应.

ING的利率策略师Alessandro Giansanti称,未来几个月,随着市场状况的逐步正常化,两年期公债收益率可能攀升至0.4%的高位.