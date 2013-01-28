欧元债市: 美国数据引发新一波德债抛售,银行还贷可能使收率持续攀升

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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* 10年期德债收益率攀升至三个月高位,因美国数据强劲
* 两年期德债收益率上扬,再度超过可比美国公债收益率
* 银行偿还欧洲央行三年期贷款,将使短期公债收益率持续攀升
路透伦敦1月28日 - 10年期德债收益率周一升至逾三个月高位,因强于预期的美国耐久财订单削弱了对低风险公债的需求.
美国12月数据引发德债价格延续始于上周五的跌势.上周五欧洲央行公布的数据显示,银行计划偿还欧洲央行三年期贷款的规模大于预期的1,370亿欧元.
市场认为,银行偿还欧洲央行贷款规模大于预期,暗示银行系统正在复苏,且货币市场利率将攀升.这导致短期德债收益率攀升,两年来首次超过美国可比公债收益率.
美国经济前景更加乐观的迹象,以及银行偿还欧洲央行贷款可能在未来几周限制对避险公债的需求,使收益率升势持续.
10年期德债收益率 攀升7个基点,报1.64%.两年期德债收益率 日内上扬5个基点,报0.30%,再次超过美国可比公债.
德债期货 回落71个跳动点,结算价报141.79,技术图表显示,将进一步走低.瑞银分析师Richard Adcock称,最新的跌势使德债期货逼近10月18日触及的低位141.14,接下来是9月17日触及的低位140.10.
长期来看,从系统中过渡吸收流动性的前景可能使收益率面临上行压力,银行目前可以按周偿还贷款.
理论上讲,系统中的剩余流动性越少,银行面临的融资压力就越大,从而导致短期利率上升,并在债市产生连锁反应.
ING的利率策略师Alessandro Giansanti称,未来几个月,随着市场状况的逐步正常化,两年期公债收益率可能攀升至0.4%的高位.
目前,市场关注点将转向每周偿还贷款的情况,以判断银行是否在持续还贷,尤其是2月27日,从当日起,银行开始偿还透过第二轮长期借款操作的获得的贷款.(完)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）