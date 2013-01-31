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债券 | 2013年 1月 31日 星期四 15:30 BJT

欧元债市: 德债期货上扬,此前美联储宣布维持刺激政策不变

0704GMT,德债期货 上涨50个跳动点,至141.93.

"(人们对美联储声明的)解读是,他们将维持政策不变,因为经济成长停滞.我认为,(美联储声明中)没有任何迹象显示,他们会很快调整(政策),"一名交易商称.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜; 审校 田建华/王洋)

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