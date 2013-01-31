欧元债市: 德债期货上扬,此前美联储宣布维持刺激政策不变

英国利率：央行委员麦卡弗蒂强调经济前景疲弱，不赞成提早升息
路透伦敦3月28日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二强调了疲弱的经济前景，并指他不清楚是否会在央行5月举行的下次政策会议上投票赞成升息。
0704GMT,德债期货 上涨50个跳动点,至141.93.
"(人们对美联储声明的)解读是,他们将维持政策不变,因为经济成长停滞.我认为,(美联储声明中)没有任何迹象显示,他们会很快调整(政策),"一名交易商称.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜; 审校 田建华/王洋)
路透伦敦3月28日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二强调了疲弱的经济前景，并指他不清楚是否会在央行5月举行的下次政策会议上投票赞成升息。
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路透纽约3月28日 - 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者信心指数急升至16年高位。