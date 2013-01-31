欧元债市: 德债本月下跌2.6%,录得去年6月迄今最差单月表现

* 追踪指数的投资人月末买盘提振德债

* 美国数据表现好坏不一,市场交投震荡

* 意大利公债升势暂歇

路透伦敦1月31日 - 月末买盘周四为德国公债提供支撑,但后者本月依然下挫2.6%,录得去年6月以来最高单月跌幅.

投资者调整资产组合以匹配其跟踪的债券指数,不过交易商押注近期跌势料会重启,并预计新近企稳的欧元区债券市场将继续推动投资人追逐收益率.

德债期货 上涨46个跳动点,报141.80,过去五个交易日下挫了逾两大点.

今日盘中交投震荡,而同为避险资产的美国公债亦处于价格波动,因近期数据为美国经济喷绘出好坏不一的画面.

美国联邦储备理事会(美联储, FED)周三维持每月850亿美元的公债购买计划不变,并称美国经济陷入停滞.投资者将关注周五的非农就业数据,据此判断未来的货币政策前景.

本周公布的美国第四季国内生产总值(GDP)意外萎缩,但该国1月中西部企业活动升温.

同样在本周内,欧元区银行业向欧洲央行(ECB)偿还三年期贷款的金额高于预期,也令德债承压.

周五1100GMT将公布第二轮银行偿还资金数额,投资者将可再度获悉银行业计划偿还欧洲央行贷款的速度以及过度流动性将在何种利率水平下降.

近几个月来,投资者涌入西班牙和意大利公债,因为在相对稳定的市场环境里,两国公债的相对回报率非常之高.一些人表示,西班牙和意大利公债的购买规模,增加了标售前后的债券消化风险.

10年期意大利公债收益率 上涨3.2个基点,报4.33%.(完)

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